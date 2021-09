Klimastreik von Fridays for Future auch in kleinen Städten

Fridays for Future hat für Freitag zum großen Klimastreik aufgerufen. Auch viele kleinere Städte in Südbaden beteiligen sich daran. In der Innenstadt von Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) halten knapp zehn Aktivistinnen und Aktivisten schon seit Mittwochmittag eine Mahnwache fürs Klima. Mit Workshops, Musik und Infomaterial harrten sie die letzten beiden Tage und Nächte aus, um auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam machen. Um 12:30 Uhr soll der abschließende Demonstrationszug am Bahnhof starten. Auch in Lörrach ist ein Klimastreik geplant. Ab 12 Uhr zieht der Protestzug dort vom Bahnhofsplatz durch die Innenstadt zum alten Marktplatz. Weitere Proteste soll es auch in Trossingen und Tuttlingen geben.