Klimaschutzaktivisten vom Verein Klimaaktionsbündnis Freiburg kritisieren die Freiburger Stadtverwaltung. In einem offenen Brief an den Oberbürgermeister, seine Stellvertreter und den Gemeinderat schreiben sie, für den neuen Haushalt seien Kürzungen beim Klimaschutz vorgesehen. Das mache sie fassungslos, so die Aktivisten. Sie schreiben, dass die Stadt das Budget für den Klimaschutz nicht kürzen dürfe.