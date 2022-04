Eis-Riegel aus erneuerbaren Energien - Fabrik im Elsass macht's vor

Die Produktion von Eis-Riegeln braucht eine Menge Energie. Im elsässischen Steinbourg kommt die bald ausschließlich aus erneuerbaren Quellen.

37.000 Tonnen Eis-Riegel wurden letztes Jahr in Steinbourg nördlich von Straßburg produziert. Dabei werden die Süßigkeiten bis auf minus 50 Grad runtergekühlt. Damit das möglich ist, benötigt die Fabrik viel Energie. Und die wird demnächst komplett elektrisch sein - dank einer Wärmepumpe und zwei neuen Geräten, die den alten Gasheizkessel ersetzen.

600 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart

Die gesamte Produktion werde ab der zweiten Jahreshälfte ausschließlich mit Erneuerbaren versorgt - also Energie aus Wind, Sonne oder Wasserkraft, kündigte das Unternehmen jetzt an. Didier Duguet, der technische Leiter bei Mars Wrigley in Steinbourg, freut sich über diesen Fortschritt, denn "wir werden in dieser Fabrik jährlich 600 Tonnen CO2 einsparen. Somit werden wir die erste Fabrik unserer Unternehmensgruppe weltweit sein, die ohne fossile Brennstoffe auskommt."

Seit 30 Jahren gibt es die Fabrik des US-amerikanischen Lebensmittel-Konzerns Mars Wrigley in Steinbourg im nördlichen Elsass. Neun Millionen Euro wurden letztes Jahr ins Werk investiert. Das mache ihn stolz, sagt Didier Duguet, der sich seit 2007 mit dem Thema Klimaneutralität auseinandersetzt.

Amerikanische Gruppe visiert bis 2050 Null Emission an

Nun will die amerikanische Gruppe ihr Klima-Engagement mit einer großen Werbeoffensive für die Eis-Riegel vermarkten. Das Ziel: Null Emissionen, keine Treibhausgase bis 2050. Mit der Produktion im Werk Steinbourg sind sie diesem Ziel ein Stück nähergekommen.

