Die Schwarzwaldmilch und der Energieversorger Badenova arbeiten jetzt zusammen, um klimaschonend Fernwärme zu erzeugen. Sie kommt aus der Produktion der Molkerei und soll künftig nicht mehr einfach verpuffen, sondern in die Stadtteile Haslach und Vauban geleitet werden.

Zwölf Millionen Euro kostet die neue Heizzentrale, deren Bau am Mittwoch begonnen wurde und künftig 5.000 Haushalte mit klimaneutraler Wärme versorgen soll. Es ist das größte Projekt dieser Art in Deutschland und soll die Wärmewende einleiten in Freiburg. Bei der Wärmeerzeugung liegt der Anteil der fossilen Brennstoffe noch über 90 Prozent. Denn in privaten Heizungen wird in der Regel Öl oder Gas verbrannt.