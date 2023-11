Platz für Freiburger Weihnachtsmarkt: Erstes Zelt des Klimacamps ist abgebaut

Aktivisten des Klimacamps in Freiburg haben mit dem Abbau ihrer Zelte für den Weihnachtsmarkt begonnen. Damit beugen sie sich einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts.

Die Klimaaktivisten haben am Sonntag das erste Zelt ihres Camps auf dem Freiburger Rathausplatz abgebaut und eingelagert. Die übrigen drei Zelte sollen am Dienstag folgen – aber erst am Abend. Denn zuvor wollen die Aktivisten gegen die Abbauverfügung der Stadt Freiburg demonstrieren und das Klimacamp noch nutzen.

SWR-Reporter Jannik Schwab berichtet über den Abbau des Klimacamps in Freiburg:

Klimacamp wird nach der Demonstration aufgelöst

Am Dienstagnachmittag wollen Aktivistinnen und Aktivisten des Klimacamps sowie Unterstützer der Bewegung auf dem Platz der Alten Synagoge unter dem Motto "Klimacamp retten" demonstrieren. Mit Schlafsäcken und Isomatten wollen sie zum Freiburger Rathausplatz ziehen. Nach der Demonstration sollen die restlichen drei Zelte des Klimacamps abgebaut werden. Aktivistin Hanna Utermann hofft, dass viele Demonstrierende beim Abbau mitanpacken und die Behörden, falls nötig, mehr Zeit für den Abbau geben.

Wir werden am Dienstag die Versammlung auflösen. Es wird dann erst einmal kein Klimacamp mehr geben.

Verwaltungsgericht hatte Eilantrag gegen Räumung abgelehnt

Die Stadt Freiburg hatte Mitte August beschlossen, dass die Zelte spätestens bis zum 8. November weichen müssen, damit Stände des Weihnachtsmarkts errichtet werden können. Das Verwaltungsgericht lehnte am vergangenen Donnerstag einen Eilantrag gegen die Anweisung ab, sie sei rechtmäßig. Die Stadt habe zu Recht angenommen, dass der Weihnachtsmarkt auch im Lichte der Versammlungsfreiheit gegenüber dem Klimacamp vorrangig sei. Die Klimacamp-Aktivisten hätten Rechtsmittel beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim einlegen können. Die Erfolgsaussichten seien aber zu schlecht, erklärte Tobias Kurzeder vom Klimacamp. Man wolle im Frühjahr gestärkt wiederkommen und weitermachen, so Kurzeder.

Der Freiburger Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern. Am 23. November soll die 50. Ausgabe eröffnet werden. SWR Jannik Schwab

Weihnachtsmarkt wird schrittweise aufgebaut

An vielen Ecken in der Stadt stehen bereits die ersten Holzbuden. Am Rotteckring hängt auch schon die Weihnachtsbeleuchtung. Am 23. November soll der Weihnachtsmarkt seine Tore öffnen. An insgesamt sieben Orten in Freiburg laden dann mehr als 130 Stände zum Verweilen ein. An den Adventssonntagen gibt es auch Buden auf der Kaiser-Joseph-Straße. Der Markt feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.