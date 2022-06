Freiburg: Klimaaktivisten wollen besetzten Hörsaal räumen

Seit knapp einer Woche besetzen Klimaaktivisten einen Hörsaal an der Universität Freiburg. Nun ist ein Gespräch mit der Uni-Leitung geplant. Zuvor wollen die Aktivisten den Saal räumen.

Seit inzwischen einer Woche halten die Aktivistinnen und Aktivisten den großen Hörsaal 1010 an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg besetzt. Vorlesungen finden somit keine dort statt. Dafür hängen große Banner an den Wänden, es herrscht reges Kommen und Gehen und in den Nächten bedecken Isomatten und Schlafsäcke den Boden.

Mit ihrer Hörsaal-Besetzung fordern die Aktivisten von der Uni-Leitung, den sozial-ökologischen Notstand auszurufen. Die Menschheit befinde sich in einer Notsituation, sagen sie. Die Uni müsse entsprechend handeln. Zu einem Gespräch zwischen der Uni-Leitung und den Aktivisten über diese Forderungen war es bisher nicht gekommen. Die Uni hatte verlangt, dass der Hörsaal vor einem inhaltlichen Austausch geräumt wird. Dem waren die Aktivisten jedoch nicht nachgekommen.

Gespräch für Montag angesetzt

Über mehrere Tage hinweg bewegte sich in der Sache nichts. Nun ist aber nach Angaben der Aktivisten für diesen Montagvormittag ein Gespräch im Rektorat geplant. Demnach hatten die Aktivisten gefordert, dass dieses Gespräch vor der nächsten Sitzung des Unisenats an diesem Mittwoch stattfindet und dass sie an dieser Sitzung teilnehmen und ihre Forderungen anbringen dürfen.

Gleichzeitig kündigten sie im Gegenzug an, den Hörsaal vor Gesprächsbeginn zu räumen. Entsprechend wollen sie den Hörsaal am Montagvormittag freiwillig räumen und dann in einem Demonstrationszug vor das Rektorat ziehen, wo dann das Gespräch stattfinden soll. Laut den Aktivisten sollen auch weitere Gespräche folgen, in denen es darum gehen soll, wie die Forderungen umgesetzt werden können.

Der Hörsaal 1010 des Kollegiengebäude 1 der Uni Freiburg wird von Klimaaktivisten besetzt. SWR Owusu Künzel

Uni Freiburg soll sich öffentlich positionieren

Die Gruppierung der Aktivisten nennt sich "Transformationsuniversität 2.0". Gewöhnliche Proteste hätten bisher nichts bewirkt, sagte Lucas Zander, einer der Mitinitiatoren. Daher fordere man von der Albert-Ludwigs-Universität nun, sich öffentlich zu positionieren und zu intervenieren. So solle die Thematik weiter in die Gesellschaft getragen werden. Das Bekämpfen des Klimawandels sei effektiver, wenn es gesellschaftlich noch stärker gewollt sei und mehr von der Wissenschaft forciert werde. Zeitweise hatten bis zu 100 Aktivistinnen und Aktivisten in den Hörsaal ausgeharrt. Viele verbrachten auch die Nächte dort.

"Es macht uns allen auch keinen Spaß. Wir sind alle im Studium. Wir würden gerne in unseren eigenen Betten schlafen, die sind gemütlicher als der Boden."

Universität unterstützt Anliegen der Studierenden

Das Anliegen der Gruppe unterstütze die Hochschule sehr, sagte ein Sprecher der Hochschule nach Beginn der Besetzung. Die Aktion richte sich "in erster Linie an die Politik", die Uni werde die Studierenden dabei "nach Kräften unterstützen".

"Das inhaltliche Anliegen der Gruppe, den Klimaschutz und die Bekämpfung von ökologischen und sozialen Krisen, unterstützt die Universität Freiburg sehr."

Hörsaal-Räumung war kein Thema

Die Vorlesungen und Seminare an der Universität seien durch die Aktion kaum beeinträchtigt worden, so der Uni-Sprecher weiter. "Es gelingt uns, alle in diesem Raum stattfindenden Veranstaltungen in andere Räume zu verlegen." Eine Räumung des Hörsaals sei nicht geplant und angestrebt. Die Uni hatte weiter auf einen konstruktiven Dialog gesetzt.