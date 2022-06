Klimaaktivisten besetzen Hörsaal der Uni Freiburg

Klimaaktivisten halten seit Montag in der Universität Freiburg einen Hörsaal besetzt. Die Aktion sei bislang friedlich verlaufen, so die Polizei am Dienstagmorgen.

Etwa 65 Aktivistinnen und Aktivisten besetzen seit Montagabend einen Hörsaal der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. In einem Schreiben fordern die Initiatoren unter anderem von der Universitätsleitung, den sozial-ökologischen Notstand auszurufen. Die Menschheit befinde sich in einer Notsituation. Ökologische Krisen gefährdeten das Leben von Milliarden Menschen. Der Hörsaal 1010 des Kollegiengebäudes 1 der Albert-Ludwigs-Universität wurde daher am Montagabend von der Gruppierung besetzt. Die Aktivistinnen und Aktivisten haben die Nacht auf Dienstag in dem Hörsaal verbracht. Wie lange der Hörsaal besetzt bleibe, hinge davon ab, wie kooperativ sich die Leitung der Universität zeige, heißt es in dem Schreiben weiter.

Verhandlungen mit Unileitung

Um die Universität dazu zu bewegen, den sozial-ökologischen Notstand auszurufen, treten die Aktivisten in Verhandlungen mit der Universitätsleitung. Konkret verhandelt wird zunächst mit der Kanzlerin, der Co-Rektorin und der Leiterin für Wissenschaftskommunikation. Falls die Universität Freiburg nicht auf die Forderungen eingeht, wollen die Aktivisten weiter an der Besetzung des Hörsaals festhalten.

Der Hörsaal 1010 des Kollegiengebäude 1 der Uni Freiburg wird von Klimaaktivisten besetzt SWR Owusu Künzel

Uni Freiburg soll sich öffentlich positionieren

Da die Problematik nicht neu sei, müsse nun dieser Weg beschritten werden, so Klimaaktivist Lukas, der seinen Nachnamen dem SWR gegenüber nicht nannte. Gewöhnliche Proteste hätten bisher nichts bewirkt, sagt Aktivist Lukas weiter. Daher fordert man von der Albert-Ludwigs-Universität sich öffentlich zu positionieren und zu intervenieren. So soll die Thematik weiter in die Gesellschaft getragen werden. Das Bekämpfen des Klimawandels könne sich schneller verändern, wenn es gesellschaftlich mehr gewollt wäre und mehr von der Wissenschaft forciert würde, so Klimaaktivist Lukas.

"Es macht uns allen auch keinen Spaß. Wir sind alle am Studieren. Wir würden gerne in unseren eigenen Betten schlafen, die sind gemütlicher als der Boden."

Weitere Verhandlungen mit dem Uni-Rektorat

Nach den ersten konkreten Verhandlungen mit dem Uni-Rektorat am Dienstagvormittag ist klar, dass in den nächsten Tagen weitere Gespräche folgen werden, so die Aktivisten. Die Albert-Ludwigs-Universität zeige sich inhaltlich offen, was man begrüße. Die Besetzung des Hörsaals 1010 im Kollegiengebäude 1 soll dennoch erst einmal weitergehen.