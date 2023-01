Braunkohle-Ort in NRW

In Lützerath in Nordrhein-Westfalen protestieren Klimaaktivisten gegen den Braunkohleabbau. Die Polizei räumt den Ort. Auch Aktivisten aus Freiburg und Tübingen sind in Lützerath.

Im nordrhein-westfälischen Lützerath hat die Polizei mit der Räumung des Dorfes begonnen. Nach Einschätzungen der Polizei könne der Einsatz Wochen dauern. Der gesamte Bereich wurde abgesperrt, niemand komme mehr unbefugt hinein, hieß es. Nun sei die Polizei auf dem gesamten Gelände aktiv, entferne Barrikaden und bringe Aktivisten nach draußen. Nach Polizeiangaben gab es dabei erste gewalttätige Zwischenfälle. In Lützerath standen am Mittwoch mehr als 1.000 Polizeibeamte etwa 400 Aktivistinnen und Aktivisten gegenüber. Protestierende kommen auch aus Freiburg und Tübingen. Lützerath wurde im April 2022 vom Energiekonzern RWE gekauft und soll abgerissen werden, um Braunkohle abzubauen. Die aktuellen Entwicklungen können Sie im Live-Ticker unserer Kollegen beim WDR verfolgen: Räumung des besetzen Dorfes: Das passiert gerade in Lützerath Aktivisten wollen Dorf weiter besetzt halten Manche Aktivisten haben das Protestcamp nach Gesprächen mit der Polizei freiwillig verlassen, andere werden von der Polizei weggetragen. Trotz der Aufforderung der Polizei, Lützerath zu verlassen, wollen viele Aktivistinnen und Aktivisten das Dorf weiter besetzt halten. Laut der Initiative "Lützerath lebt" sind sie fest entschlossen auszuharren und Bäume und Gebäude zu schützen. Protestcamp in Lützerath SWR Maja Rollberg Protestierende kommen auch aus dem Ausland In den vergangenen Tagen waren viele Klimaaktivistinnen und -aktivisten angereist, um die Räumung zu verhindern. Auch Johanna Inkermann aus Freiburg. Sie ist Sprecherin der Initivative "Lützerath lebt". Laut Inkermann kommen die Menschen inzwischen nicht mehr nur aus Deutschland sondern auch aus Frankreich, Italien, Dänemark oder den Niederlanden. Sie haben Sitzblockaden gebildet, sind auf Gebäude geklettert und haben Baumhäuser gebaut, um die Räumungen möglichst lange zu verzögern und eventuell sogar ganz zu verhindern. Den Klimaaktivistinnen und -aktivisten geht es bei ihrem Protest nicht nur um das Dorf und dessen Wald. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Deutschland das 1,5 Grad Ziel erreichen kann und welche Rolle Energiekonzerne dabei spielen. Protestcamp in Lützerath SWR Maja Rollberg Sprecherin der Initiative "Lützerath lebt" im SWR-Interview Im SWR-Interview am Mittwochmorgen berichtete Klimaaktivistin Inkermann, dass die Stimmung vor Ort am frühen Mittwochmorgen noch ruhig gewesen sei, auch wenn die Polizei versucht hätte, immer weiter vorzurücken. Bei einer Räumung seien Menschen bereit, sich anzuketten. Außerdem gebe es Sitzblockaden und es würden immer mehr Barrikaden errichtet. Die Sprecherin der Initiative "Lützerath lebt", Johanna Inkermann, im SWR-Interview: Wie die Initiative dafür sorgen will, dass der Protest gewaltfrei bleibt, beantwortet die Sprecherin nur vage. "Die Klimakrise ist Gewalt und die Klimakrise wird hier gemacht", sagt Inkermann. "Wir werden uns angesichts der Klimakrise nicht einfach räumen lassen" Initiative "Lützerath lebt" lehnt Kompromisse ab Kompromisse beim Braunkohleabbau kommen für sie nicht in Frage, auch wenn die Grünen es anders sehen. Der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, hatte die Räumung von Lützerath einen Kompromiss genannt, um andere Dörfer im Braunkohlerevier vor der Räumung zu bewahren. Laut Inkermann geht es nicht um das Dorf Lützerath an sich, sondern um die Kohle darunter. Denn die Menge an Braunkohle, die unter Lützerath liege, sei enorm groß. Inkermann glaubt nicht, dass die Klimaaktivistinnen und -aktivisten einfach so einpacken und nach Hause gehen würden. "Hier ist eine Utopie und eine Gemeinschaft entstanden", sagt sie im SWR-Interview. "Es müsste auf jeden Fall klar sein, in irgendeiner Form, dass Lützerath bleibt", sagt Inkermann weiter. Im Protestcamp in Lützerath haben die Aktivisten Baumhäuser gebaut, um die Räumung zu verzögern. SWR Maja Rollberg Aktivist aus Tübingen: "Werden nicht kampflos aufgeben" Der Tübinger Klimaaktivist Benedikt Döllmann ist ebenfalls einer der Protestierenden vor Ort. Auch wenn die Räumung schon voran geschritten ist, rechnet er mit weiteren Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wenn Lützerath geräumt und die darunter liegende Braunkohle abgebaut werde, breche Deutschland seinen Vertrag mit dem Pariser Abkommen, so der 17-jährige Döllmann. Die Aktivisten würden daher nicht aufgeben.