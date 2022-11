Klimaaktivist in Freiburg freigesprochen

Ein Klimaaktivist ist am Montag vom Amtsgericht Freiburg freigesprochen worden. Der 31-Jährige hatte sich an drei Straßenblockaden der Protestgruppe „Letzte Generation“ beteiligt.

Der Klimaaktivist war wegen Nötigung angeklagt worden. Denn im Februar hatte sich der 31-Jährige an drei Straßenblockaden der Gruppe "Letzte Generation" beteiligt. Am Montag sprach ihn das Amtsgericht Freiburg frei. Der Vorsitzende Richter begründete sein Urteil damit, dass sich der Angeklagte bei den drei Aktionen nicht an der Straße festgeklebt hatte. Das teilte ein Gerichtssprecher mit.

Klimaaktivist blockierte Bundesstraße in Freiburg

Der 31-Jährige habe sich Anfang des Jahres ohne Widerstand wegtragen lassen. Auch habe er sich freundlich verhalten. Laut Sprecher erklärte der Richter auch, dass die Handlungen des Angeklagten in den konkreten Fällen nicht als verwerflich im Sinne des Strafgesetzes anzusehen seien. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Erneute Proteste durch "Letzte Generation"

Im Februar hatten Aktivisten die viel befahrene B31 in Freiburg blockiert. Beim dritten Mal hatte das Aktionsbündnis die Anschlussstelle Freiburg-Nord zur Autobahn A5 blockiert. Auch am Montag ist es in Freiburg erneut zu Blockaden durch die Aktivisten gekommen - diesmal in Fahrtrichtung Titisee-Neustadt. Laut Polizei staute sich der Verkehr stark.