Aktivisten errichten Klima-Camp auf Freiburger Rathausplatz

Etwa 30 Klimaaktivisten haben am Samstag ein Protest-Camp auf dem Freiburger Rathausplatz aufgebaut. Sie wollen dort solange bleiben, "bis die Politik handelt".

Die zumeist jungen Leute bauten am Samstag zunächst Holzkonstruktionen als Untergrund für ihre Zelte auf, spannten Transparente und richteten Info-Stände ein. An dem Klima-Camp sind laut einer Organisatorin neben den Students for Future unter anderem auch Mitglieder von Fridays sowie Parents for Future und Greenpeace beteiligt. Das Camp sei seit Monaten geplant worden, so die 20-jährige Teilnehmerin Meret.

Camp bis 2035 angemeldet

Die Klimaschützer kündigten einen langen Atem an: Das Camp sei bis 2035 angemeldet - also 13 Jahre. Man hoffe aber nicht, so lange ausharren zu müssen.

"Wir bleiben da solange, bis die Politik handelt. Wir wollen zeigen, dass jetzt etwas geschehen muss und wir nicht weitere 30 Jahre warten können."

Gekommen um zu bleiben - Klima-Aktivisten errichten ein Camp auf dem Freiburger Rathausplatz. SWR Owusu Künzel

Die Liste der Forderungen ist lang. Mit Blick auf Freiburg wollen die Aktivisten unter anderem mehr Radwege sowie mehr Windkraft- und Solaranlagen erreichen. In der Auftaktwoche des Camps ist ein umfangreiches Programm mit Workshops, Vorträgen und Diskussionen geplant. Dauerhafte Klima-Camps gibt es bereits in mehreren Städten, unter anderem in Konstanz und Augsburg.