Nach fünf Monaten Zwangspause können die kleinen Familienzirkusse wieder weiterziehen. Während des Corona-Lockdowns durften sie nicht auftreten. Die Einnahmen fielen weg.

Auch die Weiterreise von Ort zu Ort war wegen des Corona-Lockdowns nicht mehr möglich. Seit einigen Tagen sind die kleinen Familienzirkusse nun wieder unterwegs. Auf dem Messegelände in Freiburg gastiert in diesen Tagen der Familienzirkus Weisheit und in Bad Säckingen am Hochrhein im Landkreis Waldshut hat der Familienzirkus Kaiser sein Zelt aufgeschlagen. Jetzt endlich kann es weitergehen: Denn für die Familien ist der Zirkus ihr Leben.

Zirkus-Feeling mit Abstandsregeln

Es riecht nach Pferden, Popcorn und Zuckerwatte. Im Zelt zappeln Kinder aufgeregt auf den Schößen ihrer Eltern herum. Zirkus-Feeling pur. Etwa 55 Zuschauer sitzen auf den Holzbänken rund um die Manege im Zirkuszelt Kaiser. Nur etwa jeder fünfte Platz ist bei der 10. Vorstellung nach der langen Corona-Zwangspause belegt. Jeder Besucher wurde am Eingang nach seinen Kontaktdaten gefragt. Die Abstandsregeln wurden eingehalten.

SWR Petra Jehle

Große Hilfsbereitschaft in Endingen

Der Zirkus Kaiser, das sind Vater, Mutter, ihre vier Kinder und 20 Tiere. Gerade als sie in Endingen am Kaiserstuhl ihre Zelte aufschlagen wollten, kam der Lockdown. Alle Vorstellungen wurden abgesagt. Langweile kam bei ihnen trotzdem nicht auf: Die Tiere mussten versorgt und die Vorführungen eingeübt werden, Fahrzeuge wurden restauriert. In Endingen hätten sie viel Hilfsbereitschaft erfahren, erzählt Sohn Alex Kaiser.

Finanzielle Rücklagen sind aufgebraucht

Einen zweiten Lockdown könnte auch ihr Familienzirkus nur schwer verkraften, meint Alex Kaiser, der für die Organisation der Termine verantwortlich ist. Eigentlich wäre der Kalender für das restliche Jahr gut gefüllt. Nun muss er von Standort zu Standort schauen, wie sich die Lage darstellt.