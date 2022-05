Kleine Streuobsternte am Oberrhein

Die Streuobsternte in Südbaden fällt dieses Jahr geringer aus als im Vorjahr. Das teilte der Naturschutzbund Baden-Württemberg mit. Im vergangenen Jahr seien die Streuobstbäume auch in Südbaden nahezu unter der Last des Obstes zusammengebrochen, sagte ein Sprecher des NABU-Bundesfachausschusses dem SWR. In diesem Jahr würden sie deutlich weniger Obst tragen. Insbesondere in der Oberrheinebene hätte der Frost früh blühenden Obstsorten zugesetzt. Landesweit schätzt der NABU die Ernte auf ein Drittel des Vorjahres. Es sei aber normal, dass Streuobstbäume ein Jahr viel und im darauffolgenden Jahr wenig Ertrag bringen. Die Bäume würden aber auch unter der Trockenheit der vergangenen Jahre leiden.