Die kleinen Parteien in Südbaden wollen kräftig mitmischen

Mit Ambitionen in die Landtagswahl

Sie sind zwar klein, gehen aber mit großen Ambitionen in die Landtagswahl am Sonntag: Freie Wähler etwa, Die Linke oder die paneuropäische Partei Volt wollen erstmals den Sprung in den Stuttgarter Landtag schaffen.