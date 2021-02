per Mail teilen

In Schonach im Schwarzwald-Baar-Kreis haben zwei Diebe Kleidersäcke gestohlen, die als Spende für den Samariterbund vorgesehen waren. Laut Polizei luden die beiden die bereitgestellten Säcke in ihr Auto und fuhren davon. Nach dem Hinweis einer Anwohnerin konnte die Polizei die Diebe in ihrem Auto finden. Sie mussten eine Geldstrafe bezahlen.