Klagende Anwohner und SC Freiburg gehen offenbar aufeinander zu

Laut einer Mitteilung des Verwaltungsgerichts Freiburg kommt in den festgefahrenen Streit um den SC-Stadionbau im Freiburger Westen wohl Bewegung.

Das Verwaltungsgericht Freiburg hat am Dienstagmorgen mitgeteilt, dass der erste Verhandlungstermin im Verfahren um den Bau des neuen SC-Stadions am Mittwoch (9.2.2022) aufgehoben wurde. Der Verhandlungstermin am darauffolgenden Donnerstag (10.2. 2022) bleibe aber vorerst bestehen, heißt es weiter.

Bemühungen der Beteiligten um Einigung sehr konkret

Den Anstoß für die teilweise Terminaufhebung hätten kurzfristig wieder aufgenommene Bemühungen der Beteiligten um Einigung gegeben. Diese seien sehr konkret und weit fortgeschritten, so das Verwaltungsgerichts in seiner Mitteilung.

Anwohner klagen gegen Baugenehmigung des SC-Stadions

Hintergrund des Rechtsstreites sind Klagen von Anwohnern im Freiburger Westen, die die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung für das neue SC-Stadion in Zweifel gezogen hatten. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hatte den Klägern darin teilweise Recht gegeben.