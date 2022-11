Kirchenschändungen in Offenburg

Es ist ein Ort der Stille mitten in Offenburg: die Heilig-Kreuz-Kirche, die katholische Hauptkirche in der Staadt Am Freitag müssen sich hier heftige Szenen abgespielt haben. Dekan Matthias Bürkle ist noch immer geschockt vom Bild, das sich ihm bot:

„Am Altar die Leuchter waren alle auf dem Boden. Der Opferkerzenständer, dieses Licht für den Frieden in der Ukraine, das war alles auf dem Boden verteilt, zerstört, kaputt. Der Seitenaltar, da sehen sie jetzt auch, es sind keine Leuchter da, weil die passenden Leuchter zerstört worden sind.“

Der diensthabende Messner hatte die Schäden in der Heilig-Kreuz-Kirche entdeckt und den Dekan verständigt. Etwa zur selben Zeit klingelte auch beim evangelischen Pfarrer Christian Kühlewein das Telefon. Dort meldete sich eine Gläubige:

„Also der Schriftenständer mit den vielen Postkarten, die man hier mitnehmen kann, der war umgekippt. … Das hat sie so als erstes wahrgenommen und hat das schon einen Schrecken gekriegt. Dann hat sie in den Altarraum geschaut und festgestellt, dass auch da einiges verwüstet war.“

In der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche sollen Leuchter und ein Kruzifix gar als Keule eingesetzt worden sein, um auf andere Gegenstände einzuschlagen.

Dekan Matthias Bürkle:

„Neben dem materiellen Schaden ist es vor allem ein Angriff auf die religiösen Gefühlen….

Diese Gefühle sind natürlich sehr verletzt worden durch diese abscheuliche Tat.“

Die beiden christlichen Kirchengemeinden sind dabei nicht die ersten in Offenburg, die in dieser Weise angegriffen wurden. Erst Anfang Oktober hatte es einen Angriff auf die Offenburger Ditib-Moschee gegeben. Unbekannte hatten Islamfeindliche Parolen auf die Fassade gesprüht – und das nur einen Tag, bevor in dem Gotteshaus eine besondere Veranstaltungsreihe eröffnet werden sollte: Der Weg der Religionen. Dabei öffnen im Wechsel unterschiedliche Glaubensgemeinschaften ihre Türen, um sich und ihre Religion zu erklären. In dieser Woche ist die Evangelische Stadtkirche an der Reihe und Karl Bäuerle, vom Arbeitskreis Interreligiöser Dialog ist die Veranstaltung jetzt wichtiger denn je.

„Dass schweißt uns zusammen … und klarmachen, dass uns ein friedliches Zusammenleben ganz wichtig ist.

Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Taten in den christlichen Kirchen und zur Schmiererei an der Ditib Moschee gibt es bisher nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Spuren wurden gesichert und würden jetzt ausgewertet, so die Polizei.