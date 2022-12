Die Polizei hat eine Frau aus Lörrach wegen des Verdachts der Kindesentziehung in Portugal verhaftet. Sie soll jetzt nach Deutschland ausgeliefert werden.

Eine Mutter aus Lörrach soll sich mit ihren beiden Kindern, einer achtjährigen Tochter und einem neunjährigen Sohn, in diesem Januar nach Portugal abgesetzt haben. Ihr Mann, mit dem sie damals im Ober-Elsass und zuvor in Lörrach gewohnt hatte, stellte daraufhin Strafanzeige gegen seine Frau. Er warf ihr Kindesentziehung vor.

Was versteht man unter Kindesentziehung? Von Kindesentziehung spricht man, wenn ein Kind seinen Eltern oder einem Elternteil vorenthalten wird. Dies kann laut Strafgesetzbuch mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. In besonders schweren Fällen (wenn das Kind dadurch beispielsweise körperlich oder in seiner seelischen Entwicklung beeinträchtigt wird) sind bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe möglich. Die Bezeichnung Kindesentziehung wird meist verwendet, wenn ein Elternteil das Kind vom anderen fernhält. Von Kindesentführung ist eher bei Mitnahme durch Fremde die Rede.

Mutter verhaftet - Kinder in der Obhut des Vaters

Nach der Verhaftung der 43-jährigen Mutter in Portugal, nahm der Vater nach eigenen Angaben die Kinder dort in seine Obhut. Er will mit ihnen am Sonntag nach Lörrach zurückkehren. Der Vater sagte dem SWR, die Kinder hätten mit der Mutter in Portugal in unwürdigen Verhältnissen gelebt, unter anderem in Autos und einem Junkiehaus.