per Mail teilen

Im Rahmen einer Hilfsaktion nahm die Schweiz nach Ende des Zweiten Weltkriegs Kinder aus dem befreiten Konzentrationslager Buchenwald auf. Aber es lief nicht alles wie geplant.

Nach viertägiger Fahrt kommen Flüchtlinge aus Buchenwalde in der Schweiz an, so berichtete die Schweizer Filmwochenschau im Jahr 1945.

Doch die Aktion verläuft nicht so, wie gewünscht, erklärt Sacha Zala, Professor für Geschichte an der Universität Bern: "Weil anstelle von Kindern kommen Jugendliche zwischen 16 bis 22 Jahren. Die Kinder haben das KZ ja nicht überlebt." Es gab sogar Überlegungen, die Jugendlichen zurückzuschicken.

Die Hilfsaktion wurde dennoch ein Erfolg, Dank engagierter Betreuer. Eine von ihnen war Charlotte Weber, die sich noch bis kurz vor ihrem Tode empörte, wie mit den Opfern aus dem KZ umgegangen wurde.

"Erst kamen sie ins Militärlager hinter Stacheldraht. Es war ausgemacht, dass die Jungen keine Uniformen sehen. Haben sie dann aber doch. Und dann der Leiter: Wenn jemand was ausgefressen hatte, hat er die Jugendlichen eingesperrt, die ganze Nacht in einen dunklen Keller. Also das ist unglaublich gewesen." Charlotte Weber (1912-2000), ehemalige Heimleiterin Zugerberg

Charlotte Weber animierte die jungen Holocaust-Überlebenden, ihre Erlebnisse festzuhalten, sie zu zeichnen. Die Bilder dokumentieren das tägliche Leiden im Konzentrationslager. Heute liegen die Zeichnungen im Archiv für Zeitgeschichte in Zürich.

"In der Schweiz sind wir die einzigen, die Überlieferungen haben in Form von Kinderzeichnungen. Im Nachhinein, glaube ich, haben die meisten Jugendlichen eine recht positive Bilanz gezogen, die Chance, wieder in die Normalität zu finden." Gregor Spuhler, Leiter des Archiv für Zeitgeschichte

Dabei waren die 370 Jugendlichen nur sechs Monate in der Schweiz zu Gast. Nur 30 von ihnen durften dauerhaft bleiben.