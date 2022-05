Kindermusical für ukrainische Geflüchtete

per Mail teilen

Mit Musik und ganz viel Herz hat es in Waldkirch ein Benefizkonzert des SWR-Herzenssache Projektes gegeben. Im Publikum saßen auch die Kinder aus dem Kinderheim in Kiew.

Mit der kostenlosen Aufführung eines Musicals setzte sich der inklusive Verein "MakeItCount e.V." für Solidarität mit ukrainischen Geflüchteten ein. Insbesondere für die Kinder wurde eine bunte Show zum Mitsingen und Mittanzen geboten, die das Publikum begeisterte und zu Tränen rührte.

Nach einer Erzählung von Rolf Zuckowski

Das Musical "Der Kleine Tag" handelt von einem Tag, der sich dadurch auszeichnet, dass nirgendwo auf der Welt Krieg ist. Mit dem Krieg in der Ukraine bekam die Erzählung von Rolf Zuckowski für die Kinder eine ganz neue Bedeutung. Deshalb entschied sich Musicalleitung und Regisseurin Carina Ziegler, die geplanten Aufführungen zu verschieben und stattdessen ein Benefizkonzert für Geflüchtete zu organisieren. So wollte sie einen Raum für Begegnung und Solidarität schaffen.

Fast 400 Menschen haben sich hierfür in der Festhalle in Waldkirch-Kollnau (Landkreis Emmendingen) versammelten. Darunter auch die Kinder aus dem Kinderheim in Kiew, die zu Beginn des Krieges nach Freiburg evakuiert wurden. Die Texte des Musicals wurden extra für die Geflüchteten auf Ukrainisch übersetzt und ihnen vorab zugeschickt.

Überraschung im Finale: die ukrainische Friedenshymne

Großes Highlight: die ukrainische Friedenshymne als überraschendes Finale. Die Kinder liefen mit blau-gelb leuchtenden Kerzen durch das Publikum und sangen gemeinsam das ukrainische Volkslied. Die Ukrainerinnen und Ukrainer waren hellauf vom Talent und Engagement der Kinder begeistert, viele waren zu Tränen gerührt. Die kleinen Schauspielerinnen und Schauspieler freuten sich, dass die ukrainischen Kinder sich so gut auf das Musical einlassen und "mal was anderes" sehen konnten, wie ein Kind sagte.

Mit ihrem Musical haben die Kinder eine kleine Ablenkung vom Krieg geschaffen und eindrucksvoll ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Die Aufführung war Teil des von Herzenssache über mehrere Jahre geförderten Projekts. Nähere Infos dazu gibt es hier.