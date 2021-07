In Kappel-Grafenhausen ist in den frühen Morgenstunden ein Kindergarten in Brand geraten. Im Einsatz waren 35 Feuerwehrleute. Der Notruf erreichte die Polizei gegen 4 Uhr morgens: gemeldet wurde der Brand einer Mülltonne. Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, stand der dortige Kindergarten bereits in Flammen. Laut Polizei hat das Feuer auf die Frontseite der Einrichtung, die inmitten eines Wohngebiets steht, übergegriffen. Verletzt wurde bislang niemand, der Schaden beläuft sich auf mindestens 400.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.