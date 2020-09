Während die Schule im Elsass am Dienstag wieder begonnen hat, muss ein Kindergarten in Straßburg für zwei Wochen schließen. Wie die Stadt mitteilte, ist dort eine Person aus dem Betreuerteam an COVID-19 erkrankt. Kollegen, die Kontakt zu dem oder der Erkrankten hatten, müssen in eine zweiwöchige Quarantäne.