Narro-Zunft: Kinderfasnet "to go" in Waldshut

Fastnacht geht auch ohne Kinderball

Die Fasnacht ist im Eimer - in Waldshut in einem Eimer zum Mitnehmen. Darin gibt's die Kinderfasnacht "to go", weil der Kinderball der Narro-Zunft Waldshut dieses Jahr ausfällt.