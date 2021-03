Kinder der 3. Grundschulklasse in Horben haben Fragen gesammelt und einen Brief an die Kandidatinnen und Kandidaten geschickt, die im Wahlkreises Breisgau um Stimmen werben. Eine spannende Lektion.

Viele Menschen gehen an den zahlreichen Wahlplakaten zur Landtagswahl am 14. März achtlos vorbei. Neugierig geworden sind dagegen einige Kinder der 3. Grundschulklasse aus Horben. Unterstützt von der Deutschlehrerin und den Eltern der Klasse haben sie Fragen gesammelt und einen Brief an alle KandidatInnen der im Landtag vertretenen Parteien geschickt, die im Wahlkreises Breisgau um Stimmen werben. Sebastian Bargon berichtet. Idee entstand beim Spazierengehen Die Idee zu der Briefaktion entstand vor drei Wochen bei einem Familien-Spaziergang, erzählt Roland Sladek aus Horben: "Da haben wir die Plakate gesehen, meine Tochter fragte, was sind das für Leute? Und ich erklärte es ihr und sie fragte spontan: kann man die anschreiben? Ja das kann man machen", sagte Sladek. Gesagt getan, dachte sich die 8-jährige Mathilde Sladek. Zusammen mit vier anderen Kindern aus ihrer Klasse sammelte sie Fragen an die Menschen auf den Plakaten: "Ich hatte Lust zu sehen, welche Unterschiede die Parteien haben."

Ihre neunjährige Klassenkameradin Maja wollte wissen, wie man den Wald schützen kann: "Ich finde Bäume wichtig, weil die machen die Luft sauber." Massentierhaltung als Thema Die 8-jährige Malin interessierte sich besonders für Fragen zur Massentierhaltung: "Weil ich mitkriege, wie die gehalten werden. Das ist wie im Gefängnis, nur auf einem Quadratmeter. Das finde ich richtig gemein", empört sie sich.

Sehr gefreut hat sich Mathilde darüber, dass ihre in Schönschrift verfassten Briefe von CDU, SPD, FDP und AfD ernst genommen und beantwortet wurden. Nur Reinhold Pix von den Grünen hat sich bis heute nicht gemeldet, sagt Mathilde. Manche hätten in kindergerechter Sprache geschrieben und manche nicht, fügt sie hinzu. Kinder können selbst beurteilen Die Kinder haben durch die differenzierten Antworten große Unterschiede zwischen den Parteien festgestellt. Mathilde Sladek hat sich über eine Partei aber besonders geärgert: "Die einzige Partei, die mich richtig wütend gemacht hat war die AfD, weil die in dem Brief immer andere beschuldigt hat. Und das fand ich richtig blöd!" Antwortschreiben können Kinder motivieren Ziel der Briefaktion war es, den Kindern zu zeigen, dass Demokratie konkret gelebt werden kann, sagt der Initiator der Briefaktion Roland Sladek: "Einer der Briefe war sieben handgeschriebene Seiten lang. Die haben sich Zeit genommen und detaillierte Antworten gegeben. Das finde ich schön und das motoviert auch die Kinder, sich weiter zu engagieren, sei es in der Schule, im Verein oder in Parteien."