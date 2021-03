Viele Menschen gehen an den zahlreichen Wahlplakaten zur Landtagswahl am 14. März achtlos vorbei. Neugierig geworden sind dagegen einige Kinder der 3. Grundschulklasse aus Horben. Unterstützt von der Deutschlehrerin und den Eltern der Klasse haben sie Fragen gesammelt und einen Brief an alle KandidatInnen der im Landtag vertretenen Parteien geschickt, die im Wahlkreises Breisgau um Stimmen werben.