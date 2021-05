per Mail teilen

Regionalsprachen werden in Frankreich gefördert. Das bedeutet, dass Kinder früh Zugang zu diesen Sprachen bekommen sollten. In Straßburg machen sich viele Initiativen dafür stark.

"Guten Morgen" - im elsässischen Gerstheim lernen Vorschulkinder gemeinsam mit ihrer Lehrerin. Die Besonderheit: Hier wird nur deutsch oder elsässisch gesprochen. Diese Schule ist eine von sechs, die auf diese besondere Weise komplett zweisprachig aufgebaut ist.

Vorbilder sind Holland und die Bretagne. Dort lernen Kinder, die viel Dialekt sprechen, auch besser Französisch. Deshalb will die Eurometropole die Zweisprachigkeit stärker fördern.

Pia Imbs, Präsidentin der Eurometropole Straßburg: "Die Zweisprachigkeit ist hier auf dem Arbeitsmarkt ein wichtiges Kriterium, das man nicht außer Acht lassen darf. Aber sie ist auch tatsächlich ein Türöffner zu einer Kultur, die hier in der Eurometropole einfach ganz stark durch den Rhein geprägt ist."

Zwar existiert in Frankreich ein Gesetz zur Förderung der Regionalsprachen. Doch die nationale Schulbehörde muss jetzt auch ausreichend Lehrkräfte finden, um mehr Zweisprachigkeit an den Schulen - wie etwa in der Region Grand-Est - möglich zu machen.