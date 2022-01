Immer mehr Impfzentren öffnen auch für Kinder

Seit die STIKO empfohlen hat, auch Kinder mit einer Vorerkrankung gegen Corona zu impfen, wird das Impfangebot für 5 bis 11-Jährige immer weiter ausgebaut.

Seit Mitte Dezember können Eltern ihre Kinder für eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus anmelden. Denn seit 14. Dezember gibt es für sie einen zugelassenen Impfstoff von BioNTech. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt bisher bei 5 bis 11-Jährigen nur eine Impfung, wenn diese eine Vorerkrankung haben. Bei individuellem Wunsch können aber auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden.

Zurückhaltend bei Kinderimpfungen

Die Bundesregierung hatte in der 50. Kalenderwoche gut 2,4 Millionen Dosen von dem Kinder-Impfstoff erhalten. Rein rechnerisch könnten damit im Dezember rund 45 Prozent aller 5 bis 11-Jährigen in Deutschland eine Erstimpfung erhalten. Tatsächlich läuft die Kampagne aber eher noch zurückhaltend.

Wo sich Kinder in Südbaden impfen lassen können

Seit Freitag können sich 5 bis 11-jährige Kinder in den Kreisimpfzentren in Lahr und Haslach im Kinzigtal gegen das Coronavirus impfen lassen. Das hat das Ortenauer Landratsamt mitgeteilt. Im Offenburger Kreisimpfzentrum werden Kinder in diesem Alter bereits seit dem 21. Dezember geimpft. In der Messehalle ist extra eine Impfstraße nur für die Unter-Zwölfjährigen reserviert. Im Oberkircher Kreisimpfzentrum ist das aufgrund der räumlichen Situation nicht möglich.

Auch am Freiburger Impfstützpunkt in der Neuen Messe können sich Kinder impfen lassen. Bisher ist hier allerdings nur eine Erstimpfung möglich.

Erfolgreiche Kinder-Impfaktion

Neben den Impfzentren, gibt es auch immer wieder Impfaktionen speziell für Kinder. In Freiburg impfte am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz zusammen mit einer Ärztegemeinschaft insgesamt 530 Kinder.