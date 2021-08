Die Politik will jedem Teenager ab 12 ein Impfangebot machen - auch ohne Stiko-Empfehlung. Was bedeutet das und wie reagieren Ärzte und Eltern darauf?

Soll ich meine Kinder gegen Corona impfen lassen oder nicht? Mit dieser Frage standen Eltern bislang ziemlich alleine da. Zwar sind zwei Impfstoffe - Biontech und Moderna - inzwischen für 12- bis17-Jährige zugelassen, doch mit einer klaren Empfehlung hält sich die Ständige Impfkommission (Stiko) noch zurück.

Impfangebot für alle Kinder ab 12 beschlossen

Angesichts einer drohenden vierten Welle sind die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montag aber vorgeprescht.

"Wir wägen auch gerade ab und haben verschiedene Meinungen eingeholt. Es ist so, dass es mich jetzt mehr verwirrt."

Unsicherheit bei Freiburger Eltern immer noch groß

Die Unsicherheit ist auch bei Freiburger Eltern nach wie vor groß. Einerseits scheinen Kinder und Jugendliche eine Corona-Infektion deutlich besser wegzustecken als Erwachsene. Ein Impfschutz erscheint zumindest medizinisch weniger wichtig. Andererseits fürchten sich viele davor, dass im Herbst die Infektionen wieder steigen und der Schulbetrieb gefährdet ist. Und genau das hält der Freiburger Kinderarzt Roland Fressle mit Blick auf seine Patienten für die größere Gefahr: "Im Wesentlichen haben wir in den Praxen gerade mit psychosomatischen Krankheitsbildern zu tun. Kindern wurde seit fast eineinhalb Jahren das normale Leben weggenommen."

Freiburger Arzt impft chronisch kranke Kinder und wird bedroht

Roland Fressle hat in seiner Praxis bisher vor allem chronisch kranke Kinder und Jugendliche geimpft - so wie es die Stiko empfiehlt. Aber er hat, nach ausführlicher Beratung, auch einige Gesunde immunisiert. Auch das ist konform mit der Stiko-Empfehlung. Roland Fressle, der auch Vorsitzender der Landesvorsitzender des Kinder- und Jugendärzte-Verbands (BVKJ) ist, hat deswegen haufenweise böse E-Mails bis hin zu Morddrohungen von Impfgegnern erhalten. Dennoch hält er es für wichtig und richtig, dass auch Jugendliche ab zwölf ein Impfangebot bekommen: "Also wir sind dafür Jugendliche aufzuklären und mit Eltern zu sprechen. Wenn beide Seiten einverstanden und sich der Risiken bewusst sind, dass man dann auch nicht chronisch Kranke impft."

Mutter für "Klarheit und Aufklärung - egal in welchem Alter"

Angela Traub ist mit ihrem Sohn in der Praxis. Sie würde ihn gerne impfen lassen, aber er ist erst elf und für dieses Alter ist noch kein Impfstoff zugelassen. Auch sie wünscht sich mehr Klarheit für Eltern: "Ich würde mir wünschen, dass es eine Empfehlung gibt. Damit auch betroffene Eltern ihre Unsicherheit verlieren, mit ihren Kindern sprechen und sie zum Impfen schicken. Aufklärung - egal in welchem Alter - ist sehr wünschenswert."

Sollten Kinder geimpft werden?

Auch ihr elfjähriger Sohn Phelan hat sich schon eine Meinung gebildet. Ihm machen vor allem die möglichen Langzeitfolgen einer Corona-Infektion Sorgen: "Kinder landen ja nicht unter der Beatmung, aber später haben sie vielleicht Langzeitfolgen. Deswegen finde ich es besser, wenn man geimpft werden kann."

Freiburger Oberarzt sieht vor allem Eltern in der Impf-Pflicht

Eine Studie der Universitätskliniken im Land hat gerade noch einmal bekräftigt, dass Kinder deutlich seltener an Covid-19 erkranken und im Falle einer Infektion eine sehr gute Immunantwort darauf entwickeln. Vor diesem Hintergrund sieht Roland Elling, Oberarzt an der Freiburger Kinderklinik, beim Thema Impfen weiterhin vor allem die Erwachsenen in der Pflicht: "Wir sehen einen Effekt, dass Kinder sich seltener infizieren, aber auch, dass Haushalte Hochrisiko-Orte für Infektionen sind. Ein absolutes Plädoyer an alle Eltern, die wollen, dass die Schulen offen bleiben ist deshalb: Wenn wir die Kinder schützen wollen, müssen wir zwingend und dringend erstmal die Eltern impfen."