Die Freiburger Ukraine-Hilfe unterstützt seit Jahren ein Kinderheim in Kiew. Wegen des Krieges werden 167 Kinder und 30 Erwachsene nach Freiburg geholt.

Volker Höhlein, Leiter der Ukraine-Hilfe der Stadtmission Freiburg, organisiert Transporte von Hilfsgütern in die Ukraine. Doch seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist die Lage angespannt - jetzt geht es um die Rettung von Kindern. Die Stadtmission unterstützt auch das Kinderheim "Vaterhaus" in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Einrichtung liegt mitten im Kriegsgebiet, strategisch ungünstig zwischen drei Flughäfen. Am zweiten Tag des Krieges wurde dort ein Flugzeug abgeschossen, das in einen Wohnblock gestürzt ist.

"Die Angst ist einfach da, dass dort eine Bombe falsch runterläuft. Das war dem Heimleiter zu heiß. Er meinte, 'wir müssen hier weg'. Und so haben sie die einzelnen Kinder vorbereitet. Die haben ihre persönlichen Sachen in Rucksäcke gepackt und ihre Blutgruppen auf die Rucksäcke gemacht."

Mit fünf Bussen ist die Gruppe kurz vor der Ausgangssperre in der Nacht zum Freitag losgefahren: 167 Kinder und 30 Erwachsene gelangten mit Polizeischutz Richtung Ungarn. Die Flucht war schon länger vorbereitet. "Wir haben alle nötigen Papiere geschickt, wir hoffen, dass sie durchkommen", so Höhlein.

Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind seit Kriegsbeginn auf der Flucht, was zu langen Schlangen an der Grenze führt. Stundenlang prüfen Grenzbeamte die Papiere, wie Höhlein per Telefon erfährt. Vor allem bei den Betreuenden könnte es schwierig werden: Männer unter 60 Jahren dürfen die Ukraine aktuell nicht verlassen. Ob es wegen der Kinder eine Ausnahme gibt, stand am Freitagnachmittag noch nicht fest. Die Hoffnung vom Morgen, dass die Busse bereits in der Nacht in Freiburg eintreffen könnten, zerschlägt sich.

Stadt Freiburg will für Unterbringung sorgen

Für die Unterbringung hat Volker Höhlein sein Netzwerk in der Region rund um Freiburg aktiviert. Unter Hochdruck suchten die Ehrenamtlichen nach Orten, wo die Kinder vorerst wohnen können. Mehrere Optionen kamen in Frage, darunter auch eine Jugendherberge. Schließlich bot die Stadt Freiburg ihre Unterstützung an und versprach, für Verpflegung und Unterkunft zu sorgen. Es seien alle Vorbereitungen getroffen worden, um die Aufnahme der etwa 200 evakuierten Personen zu organisieren, hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung.

Währenddessen läuft bei der evangelischen Stadtmission die Sammlung von Hilfsgütern weiter. Volker Höhlein plant auch die Einrichtung einer Kleidersammelstelle. Der 48-Jährige braucht jetzt jede helfende Hand. Einer der Helfer, Ruslan aus der Ukraine, überlegt jedoch, in seine Heimat zu fahren und dort für die Freiheit zu kämpfen. Gleichzeitig weiß er, dass er in Freiburg jetzt für die Betreuung der geflüchteten Kinder gebraucht wird. Sein Chef hofft, ihn halten zu können.

Ankunft der Heimkinder für Samstag erwartet

Wenn alles gut geht, könnten die Busse mit den ukrainischen Heimkindern am Samstag in Freiburg ankommen. Volker Höhlein hat Respekt vor der großen Aufgabe, die vor ihm steht. Er hofft, dass es zunächst einmal einen schönen Empfang im Paulussaal (Veranstaltungshaus der Stadtmission, Anm. d. R.) geben wird. Es gehe darum, die Geflüchteten nach der langen Busfahrt mit Essen zu versorgen und später zu ihren Schlafstätten zu bringen. Wo das sein wird, bleibt allerdings geheim: Zum Schutz der Kinder will man jeglichen Rummel vermeiden.