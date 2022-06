Kind stirbt nach Badeunfall im Strandbad Titisee

Ein vierjähriges Kind ist nach einem Badeunfall im Strandbad Titisee in einer Spezialklinik gestorben. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt.

Das Kind im Alter von vier Jahren war am Sonntag in dem Strandbad Titisee im Schwarzwald (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gefunden worden. Badegäste hatten laut Polizei ein regloses Kind im Wasser entdeckt und es ans Ufer gebracht. Wie das Unglück passierte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Schon geringe Wassertiefe kann gefährlich sein

Der Landesverband der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat am Mittwoch vor dem Risiko gewarnt, in Seen, Teichen und Flüssen zu ertrinken. Gerade bei Kindern seien schon geringe Wassertiefen gefährlich, so die DLRG. Selbst im Planschbecken oder dem Gartenteich sei Vorsicht geboten. Kinder sollten im und am Wasser niemals unbeaufsichtigt sein.