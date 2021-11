Kind bei Autounfall schwer verletzt

Ein Kind ist am Freitag bei einem Autounfall bei Oberkirch im Ortenaukreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der Vater des Kindes mit dem Auto von der Straße ab, streifte ein entgegenkommendes Auto und prallte frontal gegen ein drittes. Die beiden Autos auf der anderen Straßenseite wurden in den Graben geschleudert. Der Unfallverursacher, sein Sohn und die Fahrerin des dritten Wagens kamen schwer verletzt in eine Klinik. Die Frau im zweiten Auto erlitt leichte Verletzungen, ihre drei Kinder blieben unversehrt. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Menschen verletzt.