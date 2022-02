Kiefernsterben im Hartheimer Rheinwald

In der Rheinebene sterben die Kiefern. Sie sind ein Opfer der Klimakrise und müssen geschlagen werden. Doch in der Tragik des Kiefernsterbens liegen auch Chancen.

Wenn Sie im Wald bei Hartheim am Rhein spazieren gehen, dann sehen Sie vor allem eins: Kiefern. Die hohen schlanken Bäume wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gepflanzt, weil auf den kahl geschlagenen Flächen vor allem eins gebraucht wurde: Ein Baum, der schnell wächst.

Die Kiefer ist ein Baum, der in relativ kurzer Zeit Holz liefert und keine großen Ansprüche an den Standort stellt. Aber genau dieser im Grunde anspruchslosen Kiefer machen Hitze und Trockenheit seit einigen Jahren zu schaffen. In der Rheinebene sterben die Bäume wegen der Klimakrise. Was jedoch erstmal traurig oder dramatisch klingen mag, kann auch eine Chance sein – für Tiere und neue Baumarten.

Der Wald muss neu gestaltet werden

Heinrich Kobras ist Förster für das Mittlere Rheintal, zu seinem Bezirk gehören auch Teile des Waldes bei Hartheim. Er geht hinein in den Kiefernbestand. Hier, auf einer Fläche von vier Fußballfeldern, will er den Wald umbauen. Der Boden ist bedeckt von frisch gefällten Kiefern. Drumherum stehen die abgestorbenen Bäume, zwischendurch ein paar, die noch relativ gut aussehen: grün!

Förster Heinrich Kobras will resistente Baumarten pflanzen, wo die Kiefer nicht mehr existieren kann. SWR Paula Kersten

Die Taktik von Förster Kobras ist: Nur die Kiefern entnehmen, die am Absterben sind. Tote und vitale Kiefern hingegen lässt er stehen. In die so entstandenen Lücken wird in den folgenden Wochen neu gepflanzt: Traubeneiche, Stieleiche, Flaumeiche, Elsbeere und Speierling. Heimische Baumarten also, die eine relativ große Toleranz gegen Hitze und Trockenheit haben.

Laubwald als langfristiges Ziel

Anstelle des Kiefernwalds soll hier langfristig ein Laubwald wachsen. Der bringt nicht nur dem Menschen was, weil Bäume kühlen und CO2 binden. Schon jetzt profitieren mehrere Waldbewohner von den Veränderungen - auch von den abgestorbenen Bäumen.

Streng geschützt! Der Schwarzspecht picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Christian Charisius

"Wir haben hier in diesem Areal streng geschützte Tierarten: Den Schwarzspecht oder den Wanderfalken. Da ist es natürlich wichtig, dass wir Baumgruppen belassen, wo Horste sind. Aber auch bei Kiefern belassen wir Strukturen, wo unter den Rindenschuppen Lebensraum für geschützte Fledermausarten sein kann."

In Südbaden bald Verhältnisse wie im Rhonetal

Es ist die erste größere Pflanzaktion dieser Art in dem Revier von Heinrich Kobras. So wie er machen sich viele Förster gerade Gedanken darüber, wie sie den Wald fit für die Klimaveränderung machen können. Wie zum Beispiel Michael Kilian, er leitet den Fachbereich Forst im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald. Seiner Meinung nach wird es in der gesamten Rheinebene in Zukunft kaum noch Kiefern geben.

"Der Wald wird sich verändern. Wir müssen einfach davon ausgehen, wenn diese Szenarien eintreffen, wird es bei uns anderthalb bis zwei Grad wärmer, eher zwei Grad. Und das heißt, dass hier in Freiburg dann etwa ein Klima haben wie im südlichen Rhonetal, wie in Avignon. Und der Wald in Avignon sieht nicht so aus wie bei uns."

Das gilt auch für höhere Lagen im Schwarzwald. Tannen und Fichten haben langfristig kaum eine Chance. Schon in 80 Jahren wird der Wald in der Region anders aussehen als jetzt. Der Prognosezeitraum, den die Klimaforscher vor Augen haben, geht ins Jahr 2100. Und bis dahin müssen wir den Wald angepasst haben beziehungsweise wird er sich selber anpassen, meint Michael Kilian. Die Frage sei, wie der Wald aussieht, wenn nichts getan wird, und wie dem Wald bei diesem Umbauprozess geholfen werden kann.

Vorteile für Tierarten und neue Lebensräume

In der Rheinebene probiert Förster Heinrich Kobras verschiedene Konzepte aus. Manche Areale überlässt er sich selbst, ein Umbau wie hier in Hartheim könne aber Vorteile bringen.

Waldumbau - neue Chancen für die Pflanzen- und Tierwelt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

"Den Prozess, den wir jetzt machen, die Umwandlung in einen naturnahen Laubwald, der geht so eben schneller und zielgerichteter vonstatten. Und der Umbau, auch in Richtung trockentoleranter Laubmischwald, soll auch für verschiedene Tierarten langfristig den Lebensraum verbessern."

Der Waldumbau ist für Heinrich Kobras ein Experiment. Es werde Jahre und Jahrzehnte dauern, bis abschätzbar ist, ob das Erfolg hat oder nicht. Sicher aber ist: Kiefern werden die Spaziergänger in der Rheinebene deutlich seltener sehen.