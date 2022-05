Suche nach toten Wildschweinen ergebnislos

In Forchheim (Landkreis Emmendingen) haben die Helfer die Suche nach verendeten Wildschweinen in einem 3-Kilometer-Radius beendet. Anlass für die Aktion war das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in einem Schweinemastbetrieb vor Ort vergangene Woche gewesen. Mit Drohnen, die mit Wärmebildkameras ausgerüstet waren und mit speziell ausgebildeten Suchhunden hatten die Helfer verendete Wildschweine gesucht. Gefunden wurde kein einziges Tier. Nun wird in einem 10-Kilometer-Radius weiter gesucht. Gleichzeitig dürfen Jäger vermehrt Wildschweine abschießen. Diese sollen dann nach Riegel gebracht werden, um dort auf die Afrikanische Schweinepest untersucht werden zu können. Im Landratsamt Emmendingen geht man davon aus, dass die Pest über verunreinigtes Futter in den betroffenen Betrieb gelangt ist.