Schwimmkurse und Schulschwimmen fallen seit Monaten wegen der Corona-Pandemie ins Wasser. Viele Kinder müssten eigentlich schon schwimmen können, aber diese Schlüsselqualifikation fehlt.

Warm ist es an diesem Tag am Opfinger See in Freiburg, das perfekte Wetter für einen Sprung ins Wasser. Aber der sechsjährige Milo darf nicht, denn er kann noch nicht schwimmen. "Nur mit den Händen", sagt er. Seine Mutter würde ihn gerne in einem Schwimmkurs anmelden, aber das ist im Moment unmöglich. Sie achtet darauf, dass Milo nicht zu tief ins Wasser geht.

Landratte statt Seepferdchen

Wegen Corona werden viele Kinder nicht oder erst später schwimmen lernen. Sportlehrer Frank Müller vom Denzlinger Erasmus-Gymnasium, der normalerweise Schulschwimmen ab der 5. Klasse unterrichtet, sorgt sich um den coronabedingten Rückstand im Schwimmunterricht: "Das motorische goldene Lernalter ist zwischen sieben und elf Jahren, sie sollten sich natürlich bewegen, sonst haben sie Defizite." Er ergänzt: "Wir werden uns anpassen, nach dem Leistungsstand der Kinder gehen, aber wir werden nicht die Defizite auffangen oder die Kinder werden sie vielleicht nicht wieder aufholen."

Auch die DLRG ist besorgt

Gabi Rolland, Vorsitzende der DLRG im Breisgau, hat auch Sorgenfalten auf der Stirn: "Das ist schlimm, weil Schwimmen genauso eine Schlüsselqualifikation ist wie Rechnen, Lesen oder Schreiben. Durch Corona hat sich das noch einmal verschärft."

"Eine Generation Nichtschwimmer ist tatsächlich zu befürchten." Gabi Rolland, Vorsitzende der DLRG im Breisgau

Wieder am Opfinger See ist Nichtschwimmer Milo wieder an Land. Er überlässt das Wasser den Kindern, die zwar schwimmen können, aber den Besuch im Hallenbad gebraucht hätten - zum Beispiel den Kayak-Begeisterten, die in den vergangenen Monaten nicht üben konnten. "Die Fortschritte vom letzten Sommer sind weg, wir können wieder bei Null anfangen", sagt einer von ihnen.