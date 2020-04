Für Muslime weltweit beginnt der Fastenmonat Ramadan - normalerweise mit Fasten und Fastenbrechen in Gemeinschaft. Das Zusammenkommen ist wegen der Corona-Krise aber schwierig.

In der Ditib Gemeinde in Villingen-Schwenningen sind in den vergangenen Jahren bis zu 500 Menschen zum Feiern während des Ramadans zusammengekommen. Nachdem die Gläubigen den ganzen Tag nicht gegessen und getrunken haben, wird der Tag traditionell mit dem feierlichen Iftar, dem Fastenbrechen, in großer Gemeinschaft beendet. Solche Menschenansammlungen sind jetzt verboten.

"Vor der Moschee in Villingen stehen nun verloren die Zeltstangen, die abendlichen Feiern wird es nicht geben, die Zelte wird niemand aufbauen. Auch gemeinsame Gebete sind verboten." Nuran Erkelet, Ditib Gemeinde Villingen-Schwenningen

Wegen Corona können nicht alle fasten

Imam Mücahit Reel betont, dass es wichtig ist, dass sich alle an die staatlichen Vorsichtsmaßnahmen halten. Gebete, Predigten und Lesungen werden, soweit möglich, ins Internet übertragen. Die Gemeinde versucht, in dieser schwierigen Zeit für die Menschen da zu sein. Auf die eigene Gesundheit achten, ist während der Corona-Pandemie noch wichtiger als sonst. Einige Menschen sollten darum nicht fasten, erklärt Imam Mücahit Reel. Dazu zählen nicht nur diejenigen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben.