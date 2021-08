Auf absehbare Zeit wird Freiburg auf eine neue Eissporthalle weiterhin warten müssen. Die Stadtverwaltung begründet die Entscheidung mit der Corona-Pandemie. Es sei zu wenig Geld vorhanden.

Es wird vorerst keinen Neubau einer Eissporthalle in Freiburg geben. Dann wäre 2024 Schluss. Auch die Sanierung der aktuellen Spielstätte des EHC Freiburg sei baulich keine Option, heißt es von der Stadt. Der Doppelhaushalt für 2021/22 biete keinen Spielraum für ein derart großes Projekt.

Investoren gesucht

Aktuell wird die Halle mit Mitteln der Stadt in Höhe von 200.000 Euro pro Jahr mitfinanziert. Diese Politik will die Stadt noch so lange wie möglich fortführen. "Deswegen werden wir möglichst lange am Ist-Zustand festhalten und uns um eine Verlängerung bemühen", sagte Oberbürgermeister Martin Horn. Gleichzeitig suche die Stadt dringend nach möglichen Investoren für den Bau einer neuen Eishalle. Der Präsident des EHC, Michael Müller, sieht den Freiburger Gemeinderat in der Pflicht:

"Ein Investoren-Modell ist für mich nicht zwingend. Das ist die ureigenste Aufgabe der Stadt, für ihre Bürger zu sorgen."

Müller würde es begrüßen, wenn sich ein Investor finden würde. Aber der Gemeinderat müsse auch unternehmerisch denken und handeln, so der EHC-Präsident. Dass eine reine Eishalle gebaut wird, scheint angesichts von Kosten zwischen 45 und 80 Millionen Euro, je nach Größe, unwahrscheinlich. Daher plant man mit einer sogenannten Multifunktionshalle. Präsident des EHC Michael Müller hat auch konkrete Vorstellungen, wie eine solche Lösung aussehen könnte.

Schwierige Debatte im Gemeinderat

Finanz-Bürgermeister Stefan Breiter, selbst passionierter Eishockey-Fan, weiß um die schwierige Debatte im Gemeinderat. Er will weiter für den Eissport in Freiburg kämpfen. Ab 2024 auf eine andere Halle, beispielsweise nach Schwenningen auszuweichen, ist für ihn unter keinen Umständen eine Option. Für ihn und den EHC Freiburg ist die Lage bitterernst.