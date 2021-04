Am Euroairport Basel-Mulhouse soll endlich ein Kompromiss her, der das Bedürfnis der Anrainer nach mehr Ruhe mit den wirtschaftlichen Interessen des Flughafens in Einklang bringt.

Am Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg soll endlich ein Kompromiss her, der das Bedürfnis der Anrainer nach mehr Ruhe mit den wirtschaftlichen Interessen des Flughafens in Einklang bringt. Der Vorstoß: Ein nächtliches Teilflugverbot ab kommendem Jahr. Zu diesen Plänen können Bürger, Verbände und Behörden noch bis Mai ihre Meinung sagen.