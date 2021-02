per Mail teilen

Straßburg will gegen die Luftverschmutzung ankämpfen und hat jetzt einen Fahrplan aufgestellt: Bis 2028 soll der Großraum Straßburg schrittweise frei von Dieselfahrzeugen werden.

Die saubere Zukunft hat in Straßburg bereits begonnen - mit den ersten Bussen, die rein elektrisch betrieben werden. Bis zum Sommer sollen in Straßburg 50 solcher Elektro-Busse rollen. Bis 2028 dann alle Dieselfahrzeuge aus der gesamten Eurometropolregion verschwunden sein.

Jeanne Barseghian, grüne Oberbürgermeisterin der Stadt, weiß aber auch, dass das manche Bürger besonders hart trifft: "In dem Prozess müssen wir überlegen, wie man jenen Menschen helfen kann, die ein niedriges Einkommen haben und besonders auf ihr Auto angewiesen sind. Das müssen wir begleiten, um für sie eine Lösung zu finden, damit sie mobil bleiben."

Handwerker und Bauarbeiter sind noch auf Dieselfahrzeuge angewiesen

Dieselautos dürfen bereits seit zwei Jahren nur noch mit der entsprechenden Umweltplakette in die Stadt. Sämtliche Dieselfahrzeuge werden in Straßburg schon in vier Jahren verboten sein. Viele Handwerker sehen allerdings massive Probleme auf sich zukommen.

"Im Moment gibt es ja nur Dieselfahrzeuge zu kaufen. Aber in vier Jahren will man mir verbieten, dieses Fahrzeug weiter zu nutzen? Das ist immerhin eine Investition von 150.000 Euro und sehr viel Geld für einen Handwerker", sagt Jean-Luc Hoffmann von der Handwerkskammer Straßburg. Schwierig dürfte die endgültige Abkehr vom Diesel auch auf den Baustellen werden.