Kein Wasser in Schwenningen

Die Hälfte der Bürger in Schwenningen haben derzeit kein Wasser. Der Grund: Eine Wasserleitung im Stadtbezirk wurde beschädigt.

Seit Stunden sitzen etwa 18.000 Schwenninger auf dem Trockenen. Bei Bauarbeiten wurde eine Wasserleitung in der Nähe der Schwenninger Eishalle beschädigt. Das führte zu Folgeschäden in der Haupteinspeise-Leitung, sagte Daniela Dietrich von den Stadtwerken Villingen-Schwenningen. Betroffen sind die Bürger in der Hochzone Schwenningens, dort musste das Wasser komplett abgestellt werden. Die andere Hälfte der Stadt in der Niederzone muss mit Druckschwankungen rechnen. Die Wasserzufuhr bleibt wohl den ganzen Tag unterbrochen, heißt es. Die Stadtwerke informieren aktuell über ihre Website und über die sozialen Medien.