Verein Sternenkinder Freiburg kämpft um Mutterschutz nach Totgeburten

Verliert eine Mutter ihr Kind vor der 24. Schwangerschaftswoche, erhält sie keinen Mutterschutz. Theoretisch muss sie direkt nach der Geburt des toten Kindes wieder arbeiten gehen.

Eltern von sogenannten Sternenkindern können seit dem 15. Mai 2013 die Geburt ihres Kindes beim Standesamt anzeigen und ihrem Kind damit offiziell eine Existenz geben. Doch was den Mutterschutz bei Fehl- oder Totgeburten angeht, fehlt es noch an gesetzlichen Regelungen. Betroffene Frauen haben keinen Anspruch auf eine berufliche Auszeit. Sie müssen sich krank schreiben lassen.

Kein Recht auf Mutterschutz nach Totgeburt

Verena Mellert aus Steinach (Ortenaukreis) hat ihre Zwillinge vor der 24. Schwangerschaftswoche tot zur Welt gebracht. Für die 26-Jährige war das ein körperlicher und emotionaler Kraftakt. Am Ende hielt sie ihre toten Kinder im Arm. Laut Gesetzgeber hätte sie trotzdem am nächsten Tag wieder arbeiten gehen müssen. Mehrere Frauen klagen nun vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie wollen erreichen, dass Frauen wie Verena Mellert, die ihr Kind vor Ende des sechsten Monats verlieren, ein Recht auf Mutterschutz haben.

Krankschreibung nicht selbstverständlich

Verena Mellert hatte Glück. Ihre Frauenärztin hat sie für zwei Wochen krankgeschrieben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Betroffene müssen um eine Krankschreibung kämpfen, berichtet Margarita Demmel. Sie hat den Verein "Sternenkinder" in Freiburg gegründet und berät Frauen, die eine Fehl- oder Totgeburt hatten. Die Frauen müssten sich nach all den erlittenen Strapazen noch darum bemühen, einen Arzt oder Ärztin für eine Krankschreibung zu finden.

Fehlgeburt oder Totgeburt?

Medizinisch handelt es sich vor der 24. Schwangerschaftswoche um eine Fehlgeburt, danach um eine Totgeburt. Denn ab der 24. Schwangerschaftswoche ist das Kind überlebensfähig. Die Perspektive der Mutter ist eine andere: Ob sie ihr Kind in der 18. oder in der 24. Schwangerschaftswoche verliert, macht kaum einen Unterschied.

Anerkennung als Mutter fehlt

Neben einer Auszeit von der Arbeit geht es vielen Frauen auch darum, als Mutter anerkannt zu werden. Allerdings würden Frauen oft erleben, dass die Gesellschaft ihnen das Muttersein abspricht, so Margarita Demmel vom Verein "Sternenkinder".

"Da ist kein Kind, was gesehen wird, also bist und warst du keine Mutter. Das ist sehr verletzend."

Tot- oder Fehlgeburt hat oft traumatische Folgen

Auch müssten sie im Beruf schnell wieder Leistung bringen. Doch eine Fehlgeburt würde Frauen oft ihr Leben lang begleiten. Auch Verena Mellert hätte sich mehr Zeit gewünscht, das Erlebte zu verarbeiten.

"Man hat ein Kind geboren und das ist nicht einfach mit der Geburt und der Ausscharbung erledigt."

Betroffene gründet Selbsthilfegruppe

Sie kämpft dafür, dass Frauen wie sie endlich von der Gesellschaft und in der Politik gesehen werden. Sie will in der Ortenau jetzt einen Verein gründen für Eltern von "Sternenkindern". Damit die in einer solch schwierigen Zeit weniger alleine sind.