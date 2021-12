Skifahrer freuen sich an Weihnachten über Schnee am Feldberg

per Mail teilen

Trotz dichtem Nebel und Nieselregen zog es am Sonntag viele Wintersportler auf den Feldberg. Der Liftverbund verkaufte 2.500 Tickets, und das unter 2G-Plus-Bedingungen.

Ideales Wintersportwetter sieht anders aus. Aber die meisten auf dem Feldberg sind einfach ausgehungert nach ihrem Sport. So wie Silke Puder aus Karlsruhe: "Nach den letzten zwei Jahren ist man froh, dass man wieder was machen kann. Wir hatten ja echt Befürchtungen, dass sie es doch kurzfristig noch schließen."

Online registrieren und vor Ort den Impfnachweis oder den aktuellen Test zeigen gehört jetzt dazu. Trotz strenger Regeln bildeten sich weder an der Kasse noch an den Liften lange Schlangen. Die Fahrt auf den Feldberg war dann ein fast mystisches Erlebnis.

"Endlich mal wieder rauskommen ist super."

Saskia und Daniel Reurik stammen aus Nordhorn und machen im Schwarzwald Skiferien: "Die Sicht könnte besser sein, aber das kriegen wir schon hin. Man sieht nicht viel, aber die Pisten sind gut, man kann gut fahren, kein Problem."

Marlies Walthoff ist aus dem Odenwald angereist. Sie hat das Skifahren sehr vermisst: "Wir haben letztes Jahr ausgesetzt und da wollten wir auf jeden Fall. Wir nehmen fast alles in Kauf."

Und Ilknur Günes aus Ludwigshafen fügt hinzu: "Das Wetter ist eine Katastrophe, aber wir sind froh, dass wir wieder herkommen durften. Letztes Jahr war es ja leider nicht so, wir kommen schon etliche Jahre her und die Kinder haben Spaß, deshalb sind wir da."

Saisonauftakt gelungen

Der Liftverbund Feldberg hätte sich zwar besseres Wetter für das Weihnachtswochenende gewünscht, aber insgesamt liefen die ersten drei Wochen der Saison so gut, dass man zufrieden ist.