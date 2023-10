Umweltschutzgruppen aus der Ortenau verlangen, dass eine Müllverbrennungsanlage im elsässischen Straßburg sofort ihren Betrieb einstellt. Sie stößt mehr Dioxin aus als erlaubt.

Die Bürgerinitiative Umweltschutz Kehl (Ortenaukreis) und das Umweltzentrum Ortenau des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordern die sofortige Stilllegung einer Müllverbrennungsanlage im elsässischen Straßburg. Im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung haben sie sich an die zuständige Präfektur gewandt - auch im Namen und Auftrag des BUND-Landesverbands Baden-Württemberg. In einer Stellungnahme verlangen sie "im Sinne der Gesundheitsprävention eine sofortige Stilllegung der Anlage zur Sanierung" und die Ablehnung der beantragten Ausnahmegenehmigung durch die Aufsichts- und Genehmigungsbehörden.

Zu viel Dioxine bei Müllverbrennung in Straßburg

Die Müllverbrennungsanlage am Rheinufer kann laut der Kehler Bürgerinitiative Umweltschutz aktuell gültige Grenzwerte für bestimmte Luftschadstoffe nicht zuverlässig einhalten - darunter Furane (PCDD/F), Quecksilber und Dioxine. Im kommenden Monat werden die Vorgaben noch einmal verschärft. Doch die Müllverbrennung soll weitergehen wie bisher - mithilfe einer Ausnahmegenehmigung.

"Richtgrenzwert sehr häufig überschritten"

Wie die Kehler Bürgerinitiative Umweltschutz aus einem Bescheid der zuständigen Präfektur vom März 2023 zitiert, haben Messungen zum Dioxinausstoß im Jahr 2022 gezeigt, "dass der Richtgrenzwert von 0,1 ng/m³ (Gehalt in den Emissionen in die Luft) nach wie vor sehr häufig überschritten wird".

Dieser Grenzwert ist in der europäischen Industrial Emissions Directive (IED) fixiert und gilt seit einigen Jahren. Die Straßburger Müllverbrennungsanlage, die im Auftrag der Eurometropole Straßburg von der Firma Sénerval betrieben wird, wurde aber nie entsprechend aufgerüstet.

Nun tritt in wenigen Wochen eine Verschärfung der Vorgaben in Kraft. Für die Rauchgasreinigung in Abfallverbrennungsanlagen wird dann grundsätzlich der Einsatz der bestverfügbaren Technik nach europäischem Maßstab verlangt. Eine vierjährige Übergangsfrist ist abgelaufen. Für die Abgabe von Dioxinen in die Luft liegt die Grenze für die Straßburger Anlage dann bei 0,08 ng/m³. Doch die Modernisierung der Rauchgasreinigung der Straßburger Müllverbrennungsanlage hat noch nicht einmal begonnen.

Die umstrittene Müllverbrennungsanlage in Straßburg SWR

Eurometropole Straßburg für Weiterbetrieb

Der Rat der 33 Kommunen der Eurometropole Straßburg hat erst im Juni beschlossen, dass nötige Arbeiten durchgeführt werden sollen. Abgeschlossen werden können sie voraussichtlich bis November 2026. Bis dahin kann die Müllverbrennung nur mit einer Ausnahmegenehmigung der Präfektur weitergehen. Einen entsprechenden Antrag hat die Betreiberfirma Sénerval gestellt. Deutsche Behörden seien über den Antrag informiert worden, weil die Entscheidung erhebliche Auswirkungen auf deren Gebiet haben könnte, so heißt es in den Unterlagen.