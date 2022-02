In Kehl geht es um die Rathausspitze

In Kehl wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin gewählt. Zwei Männer und eine Frau kämpfen um den Posten. Der amtierende OB Toni Vetrano ist nicht darunter.

Anemone Bippes

Sie ist in der Ortenau aufgewachsen, hat einen Doktor in Geschichte, Verwaltungserfahrung und kennt sich mit Wirtschaft aus. Anemone Bippes, die einzige Frau im Kampf um das Kehler Rathaus.

Die 49-Jährige ist stellvertretende Vorsitzende im CDU-Kreisverband Baden-Baden, tritt aber in Kehl als unabhängige Kandidatin an. Als einzige Bewerberin lebt sie nicht in der Grenzstadt, sondern in der Kurstadt. Ein Nachteil?

Nein, meint Anemone Bippes. "Weil sie die Dinge dann neutral betrachten können, mit niemandem verflochten sind und sich einfach einen neutralen Blick auf die Themen, auf das Rathaus bewahren.“

Anemone Bippes tritt bei der OB-Wahl in Kehl als einzige Frau an. privat

"Es hat seine Vorteile, wenn man von außen kommt."

Priorität hat für Bippes der Ausbau der Kinderbetreuung. Sie will aber auch gute Bedingungen für die Wirtschaft schaffen. Welche Ideen hat sie da?

"Viele Unternehmen haben ja das Problem Arbeitskräfte zu bekommen. Da könnte man schauen, ob man mit den Unternehmen zusammen so eine Image-Kampagne für Kehl macht, damit man Arbeitskräfte in die Stadt lockt. Ich möchte auch gerne Start-ups installieren in Kehl. Innovation hat ja immer was mit Grenzüberschreitung zu tun, und ich finde, da ist Kehl genau der richtige Ort dafür."

Thomas Wuttke

Thomas Wuttke tritt als parteiunabhängiger Kandidat an privat

Er kann Verwaltung und Bauverwaltungsmanagement, und die Kehler kennen ihn. Thomas Wuttke ist seit 2019 Erster Beigeordneter in Kehl. Vorher war er Abteilungsleiter in der Verwaltung des Landes NRW. Das sind gewichtige Pfunde. Doch es gibt ein Aber: Der 44-Jährige ist gebürtiger Kölner. Ob das passt?

"Wir sind hier mit der ganzen Familie integriert in die Nachbarschaft und das hat natürlich mit eine Rolle gespielt bei der Entscheidung, sich zu bewerben."

Wuttke tritt als unabhängiger Kandidat an. Große Infrastrukturprojekte wie Kitaausbau, Schwimmbadbau und die Umstrukturierung der Gesundheitsversorgung hat er weit oben auf der Agenda. Dass die Stadtkasse leer ist, schreckt ihn kaum.

"Ja. Das ist natürlich ganz wichtig, dass wir ein Gleichgewicht halten zwischen Entwicklungen, die Geld kosten, und Entwicklungen, die Geld bringen."

"Kehl kann sich das leisten, was es braucht."

Das ist leicht gesagt, aber wie soll das gehen? Da hat Wuttke vor allem ein Filet-Grundstück am Rhein im Blick: das ehemalige Zollhof-Gelände.

"Da ist sicher das Zollhofprojekt sehr interessant, weil wir da ja auch Geschäftsräume entwickeln in einer Top-Lage, wo wir sicherlich auch sehr gute Firmen anziehen und so einfach auch neue Steuereinnahmen generieren."

Wolfram Britz

Wolfram Britz wird von den Kehler Grünen und der SPD unterstützt. 100

Auch Wolfram Britz hat die großen Infrastrukturprojekte auf der Agenda. Ein ganz großes Anliegen ist ihm aber das Zusammenleben der Menschen.

"Wir haben in den letzten Jahren immer viele Themen gehabt, die überregional besetzt waren, wie die Tram. Es ist jetzt der Zeitpunkt, dass man sich wieder mehr um den Zusammenhalt in der Bevölkerung kümmert."

Der 53-jährige gelernte Krankenpfleger stammt aus Kehl-Bodersweier, sitzt seit 2014 im Gemeinderat und wird von Grünen und SPD unterstützt. Er kennt sich in der Lokalpolitik aus. Doch fehlt ihm nicht Erfahrung in der Öffentlichen Verwaltung?

"Durch meine Erfahrung in Personal- und Organisationsentwicklung, wo ich überregional tätig bin, glaube ich, dass ich da gut gerüstet bin. Und das, was mir fehlt, das glaube ich, kann ich mir gut aneignen. Ich bin bereit zu lernen, auch von anderen etwas anzunehmen."

Um gleich am Sonntag zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin gewählt zu werden, müssten Wolfram Britz, Anemone Bippes oder Thomas Wuttkes 50 Prozent plus eine Stimme bekommen. Wenn keiner diese Absolute Mehrheit schafft, findet am 20. Februar ein zweiter Wahlgang statt. Dann reicht die einfache Stimmenmehrheit.

Am Wahlabend werden die Ergebnisse auf dem Youtube-Kanal der Stadt präsentiert.