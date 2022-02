Rheinbrücke leuchtet in ukrainischen Nationalfarben

Die Trambrücke über den Rhein bei Kehl (Ortenaukreis) leuchtet noch bis Dienstag, 1. März, nach Einbruch der Dunkelheit in den Farben der Ukraine. Grund ist der Einmarsch russischer Truppen in der Nacht zum 24. Februar. Die Beleuchtung, die ursprünglich als Solidaritätsbezeugung nur für eine Nacht geplant war, wird verlängert, bis das Europa-Parlament sich am Dienstag mit dem Ukraine-Krieg befasst hat. Neben der Kehler Brücke leuchten in Südbaden unter anderem das Stadttheater in Freiburg auch das Alten Rathaus in Emmendingen (Kreis Emmendingen) in den Nationalfarben der Ukraine.