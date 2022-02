Diskussion um Hallen- und Freibad

Der Kehler Gemeinderat beschäftigt sich in einer Sondersitzung am Montagabend mit der Zukunft der städtischen Schwimmbäder. Aus technischen Gründen sind Hallen- und Freibad derzeit geschlossen. Wie soll die Bäderlandschaft in Kehl künftig aussehen? Diese Frage will und muss der Gemeinderat beantworten. Das Hallenbad ist bereits seit 2017 dicht. Das Freibad musste diesen Sommer mehrfach geschlossen werden, irgendwann wurde die Saison komplett beendet. Unter anderem hatte die Unfallkasse gefordert, die Chlorgasanlage zu erneuern. Aber nicht nur das: Heizungen sind kaputt und Becken undicht. Im Kehler Stadtteil Auenheim steht noch ein weiteres Freibad. Aber auch hier gibt es technische Probleme. Zur Diskussion steht der Bau eines neuen Kombi-Bades so wie in Offenburg. Aber das ist teuer.