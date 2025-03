Die Ursache für den Brand eines Wohnhauses am Donnerstagabend in Kehl im Ortenaukreis ist noch unklar. Eine Bewohnerin wurde schwer verletzt.

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Kehl am Donnerstagabend ist eine Frau schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus geflogen. Sachverständige haben die Untersuchung zur Brandursache aufgenommen.

Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand in Wohnhaus in Kehl

Das Feuer war gegen 22:30 Uhr im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. 20 Fahrzeuge und 60 Einsatzkräfte aus Kehl und aus dem Stadtteil Bodersweier löschten die Flammen. Außerdem retteten die Feuerwehrleute aus dem brennenden Wohnhaus eine schwerverletzte Frau. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben nun mit den Ermittlungen begonnen, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.