Kehls Oberbürgermeister hat Tipps für grenzüberschreitende Tram

Kehls Oberbürgermeister Toni Vetrano, CDU, hat in Lörrach Tipps für eine Verlängerung der Basler Tram nach Lörrach gegeben. Er sprach auf Einladung der Freien Wähler und der IG Verkehr. Für eine Tramlinie von Basel nach Lörrach bräuchte es nach den Erfahrungen von Toni Vetrano mit der Tramverlängerung von Straßburg nach Kehl nicht nur Geld, sondern vor allem einen langen Atem: Geduld, Durchhaltevermögen, Überzeugungs- und Durchsetzungskraft plus politischen Willen. Dazu empfiehlt er neben einer Machbarkeitsstudie auch ein Mobilitäts- und ein Stadtentwicklungskonzept. In dieser Hinsicht steht Lörrach noch ganz am Anfang. Vetrano riet seinen Gastgebern, nicht ein Verkehrsmittel gegen ein anderes auszuspielen.