Sturmtief Ylenia: Südbaden kommt glimpflich davon

Mit Orkanböen ist das Sturmtief "Ylenia" über Deutschland hinweggezogen. Bis auf einige umgestürzte Bäume hat das Tief in Südbaden nur wenige Schäden angerichtet.

Das Sturmtief "Ylenia" hat besonders im Norden und Osten Deutschlands Schäden verursacht. Südbaden bekam bislang nur Ausläufer des Sturms zu spüren. Laut Polizei sind im Hochschwarzwald vereinzelt Bäume auf Straßen gestürzt, die von den Feuerwehren weggeräumt werden mussten.

Autofahrer fährt in umgestürzten Baum

In Löffingen-Dittishausen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Auto in einen umgestürzten Baum gefahren. Verletzt wurde niemand. Größere Schäden an Gebäuden sind bislang nicht gemeldet. Die Menschen in Löffingen zeigten sich am Morgen entspannt: "Im Schwarzwald ist man Wind gewohnt", so eine Löffingerin. Auch der restliche Teil von Baden-Württemberg blieb größtenteils vom Sturm verschont.

Bei Löffingen-Dittishausen fuhr ein Autofahrer in einen umgestürzten Baum. SWR

Kaum Einschränkungen im Bahn-Verkehr

Die Deutsche Bahn zeigt sich vom milden Verlauf des Sturms in Südbaden überrascht. Bislang habe "Ylenia" der Bahnverkehr kaum eingeschränkt, teilte eine Bahn-Sprecherin dem SWR mit. Reisende müssten aber, wenn sie Richtung Norddeutschland reisen, mit Ausfällen rechnen.

Orkanböen im Hochschwarzwald

Auf dem Feldberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurden in der Nacht Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h gemessen. Ab Windgeschwindigkeiten von 118 km/h sprechen Meterologen von einem Orkan. In den höher liegenden Teilen des Schwarzwalds werden bis ins Wochenende hinein Orkanböen erwartet. Behörden warnen davor, während des Sturms in Wälder zu gehen.