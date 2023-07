Nur wenige Staus zum Beginn der Sommerferien in Südbaden

Am ersten Ferienwochenende im Land ist das ganz große Verkehrschaos auf den Autobahnen in Südbaden ausgebleiben, wie ein Besuch der Raststätte Bad Bellingen (Kreis Lörrach) zeigt.

Zum Start der Sommerferien in Baden-Württemberg hatte der ADAC eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison erwartet. Abgesehen von einzelnen, teilweise baustellenbedingten Staus, rollt der Urlaubsverkehr recht geordnet. Auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Ulm-West / Ulm-Nord und der Anschlussstelle Aichelberg, staute sich der Verkehr am Samstagnachmittag auf knapp 10 Kilometer. Auch auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und dem Dreieck Hockenheim mussten sich die Autofahrer durch zehn Kilometer stockenden Verkehr kämpfen. Auf der A5 kam es am Samstag in Baden-Württemberg zwischen der Anschlussstelle Rastatt-Nord und dem Dreieck Karlsruhe zu etwa fünf Kilometer Stau.

Südbaden: Der Verkehr in Richtung Süden rollt

Der ADAC Südbaden hatte auch für Südbaden zum Start der Sommerferien ein Stauwochenenden prognostiziert. Der Grund: Zusätzlich zur Reisewelle trügen Kurzurlauber und Tagesausflügler sowie Heimkehrende zur Verkehrsbelastung bei. Doch ein Besuch auf der Autobahnraststätte Bad Bellingen West (Kreis Lörrach) zeigt, dass die meisten Autofahrer bisher recht gut durchkamen. Eine beidseitig eingerichtete Baustelle zur Fahrbahnsanierung zwischen Riegel und Herbolzheim (beide Kreis Emmendingen) bremste den Verkehr etwas aus.

An der Autobahnraststätte Bad Bellingen machen Urlauber auf dem Weg in den Süden Pause. Viele besorgen sich hier auch die Vignette für das Fahren in der Schweiz. SWR Jessica Hans

Viele Urlauber auf dem Weg nach Italien und Frankreich

Der Großteil der Reisenden ist auf dem Weg in Richtung Italien, Frankreich und in die Schweiz. So auch Hildemarie Barth. Ihr Mini-Van ist voll bepackt. Auf einen Stau ist sie vorbereitet mit verschiedenen Spielen, für ihre Kinder hat sie Hörspiele. Bevor es für die Urlauber in die Schweiz geht, nutzen viele die Gelegenheit an der letzten Tankstelle vor der Schweizer Grenze noch schnell eine Autobahn-Vignette für das Nachbarland zu besorgen. Ab August wird das Kleben und Kratzen nicht mehr nötig sein, denn von da an gibt es dann die Schweizer Maut-Plakette auch digital.

Hildemarie Barth verstaut auf der Raststätte Bad Bellingen West ihr Gepäck, bevor es mit der Familie weiter in Richtung Schweiz geht. SWR Jessica Hans

Stau vor allem am Gotthard-Tunnel

Die Blechlawine in Richtung Süden wird an diesem Samstag vor allem am Gotthardtunnel in der Schweiz ausgebremst. Ab dem frühen Samstagmorgen stauten sich die Fahrzeuge am Nordportal in Göschenen auf 15 Kilometer. Der Zeitverlust betrug am Samstagvormittag zweieinhalb Stunden, wie der Touring Club Schweiz mitteilte. Am Freitagmittag hatte der Stau bereits eine Länge von 12 Kilometern erreicht.

Lkw-Fahrverbot während der Ferienzeit

Für etwas Entlastung auf den Straßen dürfte das Lkw-Fahrverbot während der Ferienzeit sorgen. Neben dem Sonn- und Feiertagsfahrverbot gibt es im Sommer samstags ein weiteres Fahrverbot. Das Verbot betrifft alle Samstage im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. August jeweils von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Dieses Verbot gilt für Lkw, die mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t, die gewerblich Güter befördern. Das Gleiche gilt für Lkw, die einen Anhänger ziehen, sofern der Zweck der Fahrt nicht privat ist. Wird man erwischt, kostet dies den Fahrer mindestens 25 Euro und den Halter 150 Euro.