Die Situation der Intensivstationen in südbadischen Krankenhäusern spitzt sich wegen zunehmend mehr Covid 19-Patienten zu. Laut Statistik des Robert-Koch-Instituts ist in den Kreisen Lörrach, Rottweil und Emmendingen kein einziges Intensiv-Bett mehr verfügbar. In der Freiburger Uniklinik werden im Moment 13 Covid-Patienten intensiv betreut. Diese Patienten benötigen eine besonders aufwendige medizinische Betreuung und binden deshalb deutlich mehr Pflege-Personal.