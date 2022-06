Ein Katzenbaby ist am Freitagmorgen auf der B314 zwischen Stühlingen-Grimmelshofen (Kreis Waldshut) und Blumberg-Fützen (Schwarzwald-Baar-Kreis) aus einem fahrenden Auto geworfen worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach beobachtete jemand die Tat, hielt an und kümmerte sich um das Tier. Die Katze erlitt ein Schleudertrauma und befindet sich jetzt in einem Tierheim.